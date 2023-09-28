Миротворцы завершили эвакуацию пострадавших при взрыве в Нагорном Карабахе

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Наши летчики в общей сложности совершили 42 рейса.

Фото, видео: Патрин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Нагорный Карабах

Российские военные завершили эвакуацию пострадавших в результате взрыва цистерны на бензохранилище в Нагорном Карабахе. Наши летчики совершили 42 рейса и перевезли на территорию Армении 258 человек, включая нуждающихся в срочной реанимационной помощи.

Российские миротворцы продолжают работу в регионе. Основная задача — обеспечить безопасность мирных жителей.

Ранее 5-tv.ru писал, что в результате взрыва на складе с топливом в Нагорном Карабахе погибли 68 человек. В медучреждения Армении были переправлены 168 пострадавших, судьба еще 105 человек остается неизвестной.

Взрыв цистерны с бензином произошел недалеко от трассы Степанакерт — Аскеран. По информации очевидцев, около цистерны находилось большое количество водителей, которые пытались достать бензин, чтобы уехать из региона на личных авто в условиях острого топливного дефицита.

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