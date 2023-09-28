Июльские дни в сентябре: почему откладывается отопительный сезон в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

Вильфанд: сентябрь 2023 года стал самым сухим и теплым за 145 лет в Москве

Июльские дни в сентябре: почему откладывается отопительный сезон в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Тема:
Погода

Наступившая осень побила 145-летний рекорд метеонаблюдений сразу по нескольким показателям.

Подходящий к концу сентябрь 2023 года стал самым сухим и теплым месяцем за 145 лет — это весь период метеонаблюдений с 1879 года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Последние деньки месяца ожидаются совершенно нетипичными для сезона. Они станут по-настоящему «июльскими» и обрадуют москвичей теплой погодой и солнцем.

Сегодня, 23 сентября, температурные показатели поднимутся до 23 градусов. В пятницу и субботу, согласно прогнозу погоды, дневные температуры также будут выше 20 градусов.

Когда в Москве похолодает?

В столице температура начнет опускаться лишь в воскресенье, 1 октября, однако все равно останется выше нормы до середины следующей недели.

«В воскресенье день будет уже вполне дождливый… Понижение — это, боже упаси, не похолодание, в воскресенье будет на 4 градуса выше нормы, это будет теплое начало октября», — прокомментировал Вильфанд.

Согласно прогнозам синоптиков, в начале октября ночью температура будет опускаться до восьми-десяти градусов, а днем будет держаться на отметке в 13-15. Более типичные для октября погодные условия проявятся в конце следующей недели.

«В любом случае, отопительный период откладывается дней на пять как минимум», — подчеркнул руководитель Гидрометцентра.

Когда включат отопление в Москве?

Вильфанд напомнил, что отопительный сезон начинается, когда средняя температура за сутки достигает восьми градусов, и такие значения фиксируются не менее пяти дней.

Ранее 5-tv.ru писал, как россиянам подготовить жилье к отопительному сезону.

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