Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Арсения из Екатеринбурга
У мальчика — детский церебральный паралич. Ему срочно требуется операция.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел!» Накануне мы рассказали непростую историю шестилетнего Арсения. У ребенка детский церебральный паралич. Он передвигается только при поддержке папы или бабушки.
Чтобы поставить Арсения на ноги, нужно как можно быстрее провести операцию, а затем курс реабилитации. У врачей уже есть четкий план. На это требуется 1 миллион 200 тысяч рублей.
Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 4 миллиона 54 тысячи 402 рубля. Большое вам спасибо!
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