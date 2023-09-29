Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Арсения из Екатеринбурга

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У мальчика — детский церебральный паралич. Ему срочно требуется операция.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День Добрых дел!» Накануне мы рассказали непростую историю шестилетнего Арсения. У ребенка детский церебральный паралич. Он передвигается только при поддержке папы или бабушки.

Чтобы поставить Арсения на ноги, нужно как можно быстрее провести операцию, а затем курс реабилитации. У врачей уже есть четкий план. На это требуется 1 миллион 200 тысяч рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 4 миллиона 54 тысячи 402 рубля. Большое вам спасибо!

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