Минобороны: три беспилотника ВСУ уничтожены над территорией Смоленской области

Работа расчетов российских средств ПВО остается безупречной.
Фото: Метцель Михаил / ТАСС
Минобороны сообщило о второй за утро 1 октября попытке киевского режима совершить атаку по объектам на территории РФ. На этот раз — в Смоленской области.
По данным ведомства, по объектам в регионе были направлены три БПЛА самолетного типа. Все они были уничтожены дежурными средствами ПВО.
Ранее еще один украинский дрон был уничтожен средствами ПВО над территорией Краснодарского края.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Более того — ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям.
- 1 окт
- МО РФ: в небе Краснодарского края средствами ПВО уничтожен украинский дрон
- 29 сент
- Пресечена попытка атаки украинских беспилотников в двух областях России
- 28 сент
- ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
- 26 сент
- Семь населенных пунктов в Курской области обесточено из-за атаки беспилотников
- 26 сент
- Минобороны сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Курской областью
- 25 сент
- Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских БПЛА над Курской областью
- 25 сент
- Семь украинских беспилотников уничтожили над Белгородской областью
- 25 сент
- Украинский беспилотник пытался атаковать Белгородскую область
- 25 сент
- Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над Брянской областью
- 25 сент
- Силы ПВО нейтрализовали четыре украинских БПЛА над Черным морем и Крымом
Читайте также
68%
0.41 103.16
1.06
Нашли ошибку?