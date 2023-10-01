Минобороны: три беспилотника ВСУ уничтожены над территорией Смоленской области

Минобороны сообщило о второй за утро 1 октября попытке киевского режима совершить атаку по объектам на территории РФ. На этот раз — в Смоленской области.

По данным ведомства, по объектам в регионе были направлены три БПЛА самолетного типа. Все они были уничтожены дежурными средствами ПВО.

Ранее еще один украинский дрон был уничтожен средствами ПВО над территорией Краснодарского края.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Более того — ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям.