МО РФ: в небе Краснодарского края средствами ПВО уничтожен украинский дрон
Беспилотник самолетного типа был направлен на объекты на территории РФ.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Украинский БПЛА уничтожен средствами ПВО над территорией Краснодарского края. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что попытка атаки была зафиксирована в районе 08:00 по московскому времени. Удар был направлен по объектам на территории России.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края», — добавили в ведомстве.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Более того — ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как защитники Донбасса ликвидировали три склада оружия и 25 украинских БПЛА.
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