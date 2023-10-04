Министра обороны ФРГ Писториуса разозлили слова о переговорах с РФ по Украине

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 103 0

Глава немецкого ведомства повысил голос на соотечественника во время беседы с гражданами, которая транслировалась на сайте правительства.

Министра обороны ФРГ Писториуса разозлили слова о переговорах с РФ по Украине

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

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Тема:
Украинский кризис

Министр обороны ФРГ Борис Писториус разозлился и резко ответил на слова гражданина о мирных переговорах с Россией по Украине. Ситуация произошла во время беседы главы ведомства с простыми немцами, трансляция велась на сайте правительства Германии. Мужчина вывел Писториуса из себя когда в конце встречи попросил ответить на вопрос, который в его стране «вообще нельзя задавать».

«Это вы так говорите», — перебил его пока еще сдержанный министр.

Немец заметил, что президент РФ Владимир Путин не раз выступал инициатором переговоров по украинскому конфликту, однако западная пресса предпочла об этом молчать. Собеседник обратился к Писториусу и спросил, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц не пошел на дипломатическое урегулирование накануне начала спецоперации России и позволил развязаться вооруженному столкновению. Ведущая перебила его, на что услышала — каждый имеет право на свое мнение.

«Простите, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка», — взорвался министр, так и не ответив оппоненту из народа.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Страны «коллективного Запада» объявили действия России «агрессией» и начали всячески оказывать Украине поддержку, фактически объявив РФ экономическую войну. Но последствия антироссийских санкций в первую очередь сказались на самой Европе.

Ранее 5-tv.ru.рассказывал, что Берлин протестует против помощи Украине.

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