«Тепло заключительное»: порадует ли еще москвичей погода в ближайшие дни?

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Евгения Романова
Евгения Романова 53 0

Тишковец: ночь на 4 октября в Москве стала самой теплой за последние 57 лет

«Тепло заключительное»: порадует ли еще москвичей погода в ближайшие дни?

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Тема:
Погода

Поднимется ли еще температура в городе до рекордных показателей или уже можно доставать пуховики?

Ночь на среду, 4 октября, в Москве оказалась самой теплой за последние почти 60 лет. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Такое тепло в темное время суток, как случилось сегодня на ВДНХ, было 57 лет назад. 4 октября 2023 года занимает второе место по теплу за всю историю регулярных метеорологических измерений… Это тепло заключительное», — написал он в Telegram-канале.

Рекордные показатели, уточнил он, были лишь в 1966 году. Прошедшая ночь порадовала москвичей температурой плюс 12,9 градусов. А уже с 5 октября в столице начнется заток первой порции арктического холода, на выходных он выйдет на пик.

Следующая неделя встретит москвичей и вовсе нулевой температурой, дождями и мокрым снегом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москву и область придут настоящие заморозки уже на этой неделе.

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Относительная влажность 59%
99.27
0.79 104.06
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

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