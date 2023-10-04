«Тепло заключительное»: порадует ли еще москвичей погода в ближайшие дни?

Тишковец: ночь на 4 октября в Москве стала самой теплой за последние 57 лет
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Поднимется ли еще температура в городе до рекордных показателей или уже можно доставать пуховики?
Ночь на среду, 4 октября, в Москве оказалась самой теплой за последние почти 60 лет. Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Такое тепло в темное время суток, как случилось сегодня на ВДНХ, было 57 лет назад. 4 октября 2023 года занимает второе место по теплу за всю историю регулярных метеорологических измерений… Это тепло заключительное», — написал он в Telegram-канале.
Рекордные показатели, уточнил он, были лишь в 1966 году. Прошедшая ночь порадовала москвичей температурой плюс 12,9 градусов. А уже с 5 октября в столице начнется заток первой порции арктического холода, на выходных он выйдет на пик.
Следующая неделя встретит москвичей и вовсе нулевой температурой, дождями и мокрым снегом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москву и область придут настоящие заморозки уже на этой неделе.
- 3 окт
- «Шокирует москвичей»: жителей столицы предупредили о резком холоде
- 3 окт
- В Москве прогнозируют второе «бабье лето» в октябре
- 2 окт
- На верхней границе: москвичей предупредили о первых снежинках
- 2 окт
- В Гидрометцентре назвали дату начала отопительного сезона в Москве
- 30 сент
- Синоптик предупредил россиян о приходе «супертепла»
- 28 сент
- Бывает раз в пять лет: уникальная погода ожидается на Урале
- 28 сент
- «Прорвется холодный фронт»: когда закончится бабье лето в Москве
- 28 сент
- Июльские дни в сентябре: почему откладывается отопительный сезон в Москве
- 28 сент
- «Мы электрозависимы»: как пережить магнитную бурю
- 27 сент
- Нормы не ждать: какая погода будет в октябре в Москве
Читайте также
59%
0.79 104.06
0.19
Нашли ошибку?