«Шокирует москвичей»: жителей столицы предупредили о резком холоде

Вильфанд: в Москву и область придут настоящие заморозки
Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
Отопление в городе включили вовремя, но на сколько дней холода окутают регион?
В Москве и Подмосковье начнутся настоящие заморозки. Температура уже в субботу, 7 октября, снизится до минус одного-двух градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«В ночь на субботу, воскресенье, понедельник будут заморозки до одного-двух градусов, и они будут другими, настоящими уже… Это, конечно, шокирует москвичей», — сказал специалист в беседе с ТАСС.
Вильфанд объяснил, что до этого заморозки были фрагментарными, а теперь они затронут весь Московский регион. Днем же в выходные ожидается температура ниже климатической нормы — от четырех до девяти градусов.
Ранее 5-tv.ru писал, что 3 октября начался отопительный сезон в Москве. Первым делом тепло пустят в школах, детских садах, больницах и поликлиниках.
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