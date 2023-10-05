«Жизнь — одна!» — певицу Славу разбудил артиллерийский выстрел

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 35 0

Певица Слава рассказала, как проснулась из-за громкого выстрела во Владивостоке

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Nadezhda Lebedeva; Instagram* / nastya_slava; 5-tv.ru

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Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова

Артистка рассказала, как испугалась выстрела, который прозвучал как «гром».

Певица Слава пожаловалась на то, что ее разбудил залп из артиллерийского орудия. Артистка поделилась своими эмоциями из Владивостока, опубликовав видео в личном блоге в социальных сетях.

Сейчас Слава находится на гастролях во Владивостоке. По словам исполнительницы, в 12 часов дня она проснулась в номере гостиницы от резкого звука — выстрела, который прозвучал настолько громко, что ей показалось, будто что-то взорвалось.

«Просто гром… Ну, не гром, а какой-то удар из какого-то орудия. Я думаю: ну дрон, не дай Бог! Что делать? Я бабуля уже, думаю: да спи ты уже дальше!» — рассказывает певица.

Правда, позже потом Славу успокоили участники ее коллектива, объяснив, что для Владивостока выстрел из пушки — это старая традиция. Так в городе отмечают полдень. Холостые выстрелы также являются традиционными для Санкт-Петербурга, Севастополя и Кронштадта.

Однако, несмотря на объяснения, певица задумалась о жизни.

«Жизнь — одна, вот одна. Она одна настолько, что живите и кайфуйте!» — советует поклонникам певица.

Также артистка отметила, что, если человек понимает, что с чем-то ничего сделать не может, не стоит из-за этого волноваться. И тут же вспомнила про свой конфликт с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, которого обвиняет в том, что он некачественно провел ей операцию по увеличению груди.

«Я могу сделать, и мой адвокат может сделать. И люди, подключающиеся к нам, могут сделать!» — убеждена исполнительница.

Напомним, сразу несколько российских знаменитостей обвинили медийного пластического хирурга Тимура Хайдарова в том, что он оказывает некачественные услуги: после его операций начинаются проблемы со здоровьем и разного рода осложнения. Среди звезд, которые называют себя жертвами Хайдарова, — Любовь Успенская и Александр Вдовин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как певица Слава набросилась на хирурга Хайдарова.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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Певица Слава против хирурга Хайдарова
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