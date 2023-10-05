Артистка рассказала, как испугалась выстрела, который прозвучал как «гром».

Певица Слава пожаловалась на то, что ее разбудил залп из артиллерийского орудия. Артистка поделилась своими эмоциями из Владивостока, опубликовав видео в личном блоге в социальных сетях.

Сейчас Слава находится на гастролях во Владивостоке. По словам исполнительницы, в 12 часов дня она проснулась в номере гостиницы от резкого звука — выстрела, который прозвучал настолько громко, что ей показалось, будто что-то взорвалось.

«Просто гром… Ну, не гром, а какой-то удар из какого-то орудия. Я думаю: ну дрон, не дай Бог! Что делать? Я бабуля уже, думаю: да спи ты уже дальше!» — рассказывает певица.

Правда, позже потом Славу успокоили участники ее коллектива, объяснив, что для Владивостока выстрел из пушки — это старая традиция. Так в городе отмечают полдень. Холостые выстрелы также являются традиционными для Санкт-Петербурга, Севастополя и Кронштадта.

Однако, несмотря на объяснения, певица задумалась о жизни.

«Жизнь — одна, вот одна. Она одна настолько, что живите и кайфуйте!» — советует поклонникам певица.

Также артистка отметила, что, если человек понимает, что с чем-то ничего сделать не может, не стоит из-за этого волноваться. И тут же вспомнила про свой конфликт с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, которого обвиняет в том, что он некачественно провел ей операцию по увеличению груди.

«Я могу сделать, и мой адвокат может сделать. И люди, подключающиеся к нам, могут сделать!» — убеждена исполнительница.

Напомним, сразу несколько российских знаменитостей обвинили медийного пластического хирурга Тимура Хайдарова в том, что он оказывает некачественные услуги: после его операций начинаются проблемы со здоровьем и разного рода осложнения. Среди звезд, которые называют себя жертвами Хайдарова, — Любовь Успенская и Александр Вдовин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как певица Слава набросилась на хирурга Хайдарова.

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