Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому драматургу Юну Фоссе

В жюри отметили, что в своих произведениях он высказывает неизъяснимое.
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Драматург Юн Фоссе из Норвегии стал лауреатом Нобелевской премии в области литературы 2023 года. Такое объявление сделал Нобелевский комитет Шведской академии.
Согласно мотивировочной части решения, награда Фоссе присуждена за новаторские пьесы и прозу, позволяющие высказать неизъяснимое.
Юн Фоссе родился в 1959 году, сейчас он живет в Бергене. В 1983-м был опубликован его первый роман «Красное, черное», а в 1994-м он выпустил пьесу «И мы никогда не расстанемся». А в следующем году драматургу присудили премию Ибсена на пьесу «Имя». К настоящему моменту Фоссе опубликовал 40 книг в различных жанрах, все они были переведны на столько же языков. Причем пьесы литератора ставились в театрах порядка 800 раз.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нобелевскую премию по химии присудили за открытие и синтез квантовых точек. Одним из лауреатов стал выходец из СССР.
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