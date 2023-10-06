Вектор риторики западных политиков меняется в ходе развития ситуации на Украине.

Словацкий лидер Зузана Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Киеву. Поводом для данного решения послужили результаты недавних парламентских выборов, на которых победу одержала партия Роберта Фицо, бывшего премьер-министра Словакии.

Фицо является лидером партии «Направление — социальная демократия» и ранее высказывал яркую противоположную позицию в отношении поставок военной помощи Киеву, утверждая, что это приведет только к продолжению военного конфликта и страданиям мирного населения. Он обещал избирателям не предоставлять Украине никаких средств вооружения.

В ходе предвыборной кампании партии «Направление — социальная демократия» было часто звучали антизападные заявления. Бывший премьер выразил мнение о том, что Евросоюз превращается в марионетку США и обвинял словацкие власти в сговоре с Джорджем Соросом. Он обещал активно бороться с нелегальной миграцией и восстановить контроль на границе с Венгрией.

Итальянский эксперт по международным отношениям Марко Скорцато в беседе с «Известиями» предположил, что новое правительство Словакии, вероятнее всего, изменит внешнеполитический курс страны. Он отмечает, что в Брюсселе все больше говорят о возможном расширении Евросоюза в будущем, но наблюдается проблема единства внутри самого ЕС.

«На этом фоне особенно важны следующие европейские выборы в июне 2024 года, чтобы понять, как европейцы относятся к войне и внешней политике ЕС. Сейчас интересно наблюдать, как националистические правительства в составе Европейского союза — Венгрия и особенно Польша — пытаются ослабить действия ЕС», — заметил специалист.

Словенский политолог Грегор Требуцак разделяет эту точку зрения. Он подчеркивает, что предыдущие правительства Словакии поддерживали территориальную целостность Украины и осуждали действия России. В некоторых странах Европы уже давно не проводят исследования отношения населения к поставкам вооружений Киеву. В Словении, например, события на Украине уже давно не занимают высоких мест в газетах и иногда не попадают в основные новостные темы несколько дней, отмечает эксперт.

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