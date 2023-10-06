«Основная рабочая лошадь»: Шойгу потребовал увеличить выпуск боевой техники в РФ

Нужно поднажать, потому что ежедневно истребители Су-34 эксплуатируются военными по несколько раз, заявил министр.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу потребовал увеличить выпуск боевой техники. Заявил он это во время проверки хода выполнения государственного оборонного заказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Шойгу проинспектировал летно-испытательную станцию и цех окончательной сборки продукции предприятия, входящего в состав ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», и осуществляющего серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Директор завода Александр Панасенко доложил министру, что предприятие может выпускать серийную продукцию любой сложности и полностью ремонтировать авиационную технику. В ответ же Шойгу поставил задачу нарастить темпы этих работ с учетом востребованности производящейся продукции.

«Эта машина — основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу», — сказал он.

По итогам проверки Шойгу провел совещание с участием руководства завода и профильных органов военного управления. Он заявил, что вопрос оснащения ВС РФ перспективными образцами авиационной техники находится в центре внимания властей. По словам министра, в 2023 году поставка новых Су-34 и доработка использующихся осуществляется согласно графику. Также завершена контрактация 2024 года, добавил Шойгу.

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