Шойгу: девять резервных полков сформированы для группировок в зоне СВО

Они постоянно пополняются, подчеркнул глава Минобороны РФ.
Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Для всех российских группировок в зоне спецоперации на Украине сформированы девять резервных полков. Они постоянно пополняются. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе совещания в штабе объединенной группировки войск.
«Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это и было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение», — сказал министр.
Шойгу подчеркнул, что активно проводится плановая работа в этом направлении. Так, на полигонах Южного военного округа, которые сегодня посетил министр, одновременно проводится подготовка и военных, взятых на службу по контракту, и добровольцев.
Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу проверил организацию боевой подготовки военных на полигонах ЮВО.
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