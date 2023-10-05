Шойгу проверил организацию боевой подготовки военных на полигонах ЮВО

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Евгения Романова
Евгения Романова 41 0

Чему обучили контрактников и добровольцев подразделения БАРС с уже имеющимся большим опытом ведения боя, полученным в ходе СВО?

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил организацию боевой подготовки военнослужащих по контракту и добровольцев подразделения БАРС на полигонах Южного военного округа. Об этом сообщает ведомство.

На полигонах ЮВО проводится тактико-специальная, огневая, медицинская, инженерная подготовка, а еще там обучают на операторов беспилотников, механиков-водителей и другие военно-учетные специальности. Курируют занятия офицеры, имеющие боевой опыт, полученный в ходе СВО.

«В соответствии с опытом специальной военной операции обучаемые отрабатывают эвакуацию раненых из техники, из окопов, сам процесс доставки до средств эвакуации, а также отработку организации связи в наступательном бою», — доложил Шойгу начальник управления боевой подготовки ЮВО.

Министру представили комплекты оборудования, на котором военные проходят обучение и показали применение боевого дрона с целью поражения военной техники и объектов противника.

В ходе подготовки солдаты также выполнили стрельбы из разных видов стрелкового оружия, ручного противотанкового гранатомета, автоматического станкового гранатомета АГС-17, а также реактивного пехотного огнемета «Шмель». Военные производят от 250 до 300 выстрелов гранат из АГС-17 «Пламя», а еще более 500 из автоматов и пулеметов. Обучены они и спецнавыкам по управлению беспилотниками, ведению ими разведки, наведению и корректировке артиллерийского огня.

Кроме того, Шойгу выразил благодарность военным-женщинам медслужбы ВС РФ за работу по подготовке военнослужащих в обучении навыкам оказания помощи в боевых условиях. Министр наградил медиков наручными часами.

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Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ сильно ослабили боевой потенциал ВСУ. Как заявил Сергей Шойгу, российские войска нанесли серьезный урон противнику в ходе спецоперации.

Тема:
Спецоперация
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