Открылось кровотечение: Слава столкнулась с новой проблемой из-за Хайдарова
У певицы Славы открылось кровотечение на фоне нервного срыва
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Череда трудностей и бед певицы, проявившихся на фоне скандала с пластическим хирургом, не планирует заканчиваться.
Скандал между певицей Славой и звездным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым набирает новые обороты. Не так давно Сланевская вместе с коллегой, Любовью Успенской, пыталась пойти с врачом на мировую, но полноценного общения не состоялось. Молчание пластического хирурга обернулось для Славы очередным нервным срывом, подкосившем здоровье.
Спустя несколько дней после той истории артистка вышла в социальные сети, чтобы сообщить: помимо уже имеющихся проблем на ее голову обрушилось еще одно несчастье — не так давно у Славы открылось кровотечение, ставшее следствием перегруза и допущенных во время операции оплошностей.
В надежде справиться с проблемой своими силами, Сланевская не спешила обращаться к гинекологам. Однако, когда ситуация вышла из-под контроля, знаменитость все же заглянула в кабинет врача, где услышала: нужно проводить срочную операцию. Откладывать вмешательство больше некуда — артистка рискует оказаться в реанимации.
«Я настолько сильная, что мне долгое время было пофиг на это кровотечение», — заявила Слава.
Вплоть до самой операции Сланевская планирует продолжать выступать на сцене, но подчеркивает: откладывать лечение чревато серьезными осложнениями. В довершение артистка призвала поклонников не переживать за ее состояние, потому что вмешательство будет «нестрашным».
Ранее 5-tv.ru писал, что Слава пригрозила Киркорову раскрыть его личные секреты.
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