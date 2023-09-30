Певица Слава пригрозила раскрыть тайны Хайдарова и Киркорова: «Это такая грязь!»

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Алексей Панков
Алексей Панков 42 0

Певица Слава пообещала раскрыть «грязные» тайны Хайдарова и Киркорова

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / nastya_slava; 5-tv.ru

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Тема:
Певица Слава против хирурга Хайдарова

По словам исполнительницы, поп-король и звездный хирург прячут много скелетов в шкафу.

Певица Слава пообещала раскрыть «грязные» тайны Филиппа Киркорова и звездного хирурга Тимура Хайдарова. Гневное видео она опубликовала в личном блоге.

«Кстати, об алкоголичке. Хотите я расскажу вам несколько тайн по поводу Тимура Хайдарова и по поводу Филиппа Киркорова? У меня очень много тайн. Но это даже не тайны, это просто такая грязь ****** (осточертевшая — Прим. ред.), что (вас всех вырвет. — Прим.ред.) и вы больше никогда не пойдете к нему под нож или не придете к этому, ***** (блин — Прим. ред), певцу под микрофон. Давайте я расскажу? Вы закройте свое ***** (рот — Прим. ред.)», — гневно заявила Слава.

Конфликт между Славой и Хайдаровым продолжается уже довольно давно. В середине лета исполнительница обвинила хирурга в некачественно сделанной операции. Тот своей вины не признал, отметив, что исполнительница не соблюдала его рекомендаций.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура РФ проверит клиники Хайдарова. Десятки клиенток пластического хирурга обвиняют его в некачественной работе.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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