Певица Слава пригрозила раскрыть тайны Хайдарова и Киркорова: «Это такая грязь!»
Певица Слава пообещала раскрыть «грязные» тайны Хайдарова и Киркорова
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / nastya_slava; 5-tv.ru
По словам исполнительницы, поп-король и звездный хирург прячут много скелетов в шкафу.
Певица Слава пообещала раскрыть «грязные» тайны Филиппа Киркорова и звездного хирурга Тимура Хайдарова. Гневное видео она опубликовала в личном блоге.
«Кстати, об алкоголичке. Хотите я расскажу вам несколько тайн по поводу Тимура Хайдарова и по поводу Филиппа Киркорова? У меня очень много тайн. Но это даже не тайны, это просто такая грязь ****** (осточертевшая — Прим. ред.), что (вас всех вырвет. — Прим.ред.) и вы больше никогда не пойдете к нему под нож или не придете к этому, ***** (блин — Прим. ред), певцу под микрофон. Давайте я расскажу? Вы закройте свое ***** (рот — Прим. ред.)», — гневно заявила Слава.
Конфликт между Славой и Хайдаровым продолжается уже довольно давно. В середине лета исполнительница обвинила хирурга в некачественно сделанной операции. Тот своей вины не признал, отметив, что исполнительница не соблюдала его рекомендаций.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура РФ проверит клиники Хайдарова. Десятки клиенток пластического хирурга обвиняют его в некачественной работе.
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