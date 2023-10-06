В Швеции назвали условие для поставки истребителей JAS 39 Gripen на Украину

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Евгения Романова
Евгения Романова 28 0

Правительство Швеции назвало отправку истребителей ВСУ условием членства в НАТО

В Швеции назвали условие для поставки истребителей JAS 39 Gripen на Украину

Фото: Reuters / JONATHAN ERNSTTT NEWS AGENCY

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Стокгольм оценил возможность военной поддержки Киева.

Членство Стокгольма в Североатлантическом альянсе является условием для поставки реактивных истребителей JAS 39 Gripen на Украину. Об этом сообщается на сайте правительства Швеции.

«Поддержка в виде JAS 39 Gripen будет осуществляться при условии, что Швеция сначала станет членом НАТО», — говорится в сообщении.

Кабмин поручил ВС Швеции провести анализ условий возможного предоставления Украине истребителей. В отчете должно быть отражено в том числе влияние этой поддержки на обороноспособность и оборонную экономику страны. Правительство требует предоставить доклад до 6 ноября.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО после начала спецоперации России. В апреле 2023 года обращение Хельсинки было одобрено, страна стала участницей блока. Швецию в клуб не принимали — турецкая и венгерская сторона не давали своего согласия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС до конца 2023 года может согласовать выделение Киеву пяти миллиардов евро.

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