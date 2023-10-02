Боррель: ЕС до конца 2023 года может согласовать выделение Киеву €5 млрд

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Главы МИД ЕС не согласовали выделение Украине военной помощи на 2024 год

Боррель: ЕС до конца 2023 года может согласовать выделение Киеву €5 млрд

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Campino

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Тема:
Спецоперация

На Западе пытаются согласовать бюджет с новым пакетом военной помощи киевскому режиму. Но почему страны не могут прийти к общему решению?

Глава евродипломатии Жозеп Боррель выразил уверенность, что до конца 2023 года министры иностранных дел стран — участниц ЕС согласуют выделение Украине пяти миллиардов евро в качестве военной помощи на следующий год. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве по итогам неформальной встречи глав МИД организации.

«Я предложил новый пакет военной помощи в рамках Европейского фонда мира в размере пяти миллиардов евро на следующий год. Надеюсь, что достигнем соглашения до конца года, когда страны ЕС должны будут согласовать многолетний бюджет», — сказал он в эфире трансляции Еврокомиссии.

Вместе с тем Боррель подтвердил, что Евросоюз собирается подготовить до конца года около 40 тысяч украинских боевиков, в том числе пилотов для управления истребителями F-16.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что палата представителей США одобрила проект бюджета без поддержки Украины. Документ уже направлен на рассмотрение в сенат.

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