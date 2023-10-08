Количество жертв после обстрелов в Израиле превысило 600 человек
По словам местных чиновников, число будет только расти.
Фото: Reuters / STRINGER
В результате атаки боевиков ХАМАС на Израиль скончались более 600 человек. Об этом сообщает местная телерадиокомпания Kan.
Еще более двух тысяч человек пострадали. Израильские чиновники отмечают, что число жертв палестино-израильского конфликта среди мирных жителей только продолжит расти из-за действий ХАМАС.
Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того, как накануне, 7 октября, сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
В ХАМАС же заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации объявил о широкой мобилизации резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль обратился к США с запросом о дополнительной военной помощи. Уточняется, что американская сторона уже ежегодно направляет Иерусалиму порядка 3,8 миллиарда долларов на военные цели,
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