Количество жертв после обстрелов в Израиле превысило 600 человек

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 43 0

По словам местных чиновников, число будет только расти.

Количество жертв после обстрелов в Израиле превысило 600 человек

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

В результате атаки боевиков ХАМАС на Израиль скончались более 600 человек. Об этом сообщает местная телерадиокомпания Kan.

Еще более двух тысяч человек пострадали. Израильские чиновники отмечают, что число жертв палестино-израильского конфликта среди мирных жителей только продолжит расти из-за действий ХАМАС.

Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того, как накануне, 7 октября, сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.

В ХАМАС же заявили о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации объявил о широкой мобилизации резервов. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль обратился к США с запросом о дополнительной военной помощи. Уточняется, что американская сторона уже ежегодно направляет Иерусалиму порядка 3,8 миллиарда долларов на военные цели,

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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