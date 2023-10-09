В ЕК оценили, как конфликт Израиля и Палестины повлияет на помощь Украине

В ЕК заявили, что конфликт Израиля и Палестины не повлияет на помощь ЕС Украине
Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska
Урсула фон дер Ляйен ранее пообещала поддерживать киевский режим столько, сколько это будет необходимо. Сдержит ли она слово?
События вокруг Израиля и обещанная ЦАХАЛ помощь не отразятся на поддержке Украины со стороны Евросоюза. Об этом официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил в рамках брифинга в Брюсселе.
«Я не думаю, что что-то может повлиять на помощь ЕС Украине», — прокомментировал он.
Мамер напомнил слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, которая в минувшую субботу в очередной раз подтвердила готовность ЕС поддерживать Украину и ее армию столько, сколько это будет нужно Киеву.
Представитель ЕК отметил, что тема Ближнего Востока будет обсуждаться на уровне глав европейских МИД. Министры, в том числе обсудят влияние палестино-израильского конфликта на конфликт украинский.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель завтра, 10 октября, планирует провести встречу с главами МИД ЕС. Ожидается, что главной темой встречи станет ситуация вокруг Израиля.
Иерусалим заявил о переходе страны в «состояние войны» после того как накануне, 7 октября, сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку. В сообщении ВС Израиля говорилось о более трех тысяч ракет. Также боевики ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны.
В ХАМАС заявили о начале проведения операции на территории Израиля. В ЦАХАЛ сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле оценили влияние палестино-израильского конфликта на СВО.
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