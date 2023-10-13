«Кладбище украинской техники»: что происходит в районе Клещеевки
В районе Клещеевки образовалось целое кладбище украинской техники
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru
Российские силы продолжают вытеснять противника на этом участке фронта.
Украинские боевики не оставляют попыток подавить наши позиции на донецком направлении. Однако все атаки оказываются провальными. В районе Клещеевки образовалось уже целое кладбище украинской техники. В этом убедился наш корреспондент Дмитрий Зименкин. Все подробности — в его репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские артиллеристы защищают важный узел на запорожском направлении.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
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