Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Миши из Нижнего Новгорода
У ребенка серьезный диагноз. Помочь ему может только дорогостоящее лечение.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в традиционной акции День Добрых дел! Накануне героем нашего сюжета стал пятилетний Миша.
У ребенка — детский церебральный паралич. Он передвигается только при помощи мамы или папы. Но врачи уверены, что если срочно провести операцию, а затем курс реабилитации, Миша начнет ходить самостоятельно. На лечение требуется более миллиона рублей.
Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 3 миллиона 534 тысяч 608 рублей. Большое вам спасибо!
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