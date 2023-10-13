Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Миши из Нижнего Новгорода

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в традиционной акции День Добрых дел! Накануне героем нашего сюжета стал пятилетний Миша.

У ребенка — детский церебральный паралич. Он передвигается только при помощи мамы или папы. Но врачи уверены, что если срочно провести операцию, а затем курс реабилитации, Миша начнет ходить самостоятельно. На лечение требуется более миллиона рублей.

Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 3 миллиона 534 тысяч 608 рублей. Большое вам спасибо!