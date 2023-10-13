«Сложное дело»: Путин об использовании Израилем тяжелой техники в Газе
Путин заявил о последствиях из-за использования тяжелой техники в Газе
Фото, видео: Reuters / RONEN ZVULUN; 5-tv.ru
Палестино-израильский конфликт перешел в острую фазу несколько дней назад, и вот ЦАХАЛ планирует наземную операцию. Чем это опасно для мирных граждан?
Гуманитарную ситуацию в секторе Газа сегодня прокомментировал президент РФ Владимир Путин на саммите глав СНГ в Бишкеке. Российский лидер призвал остановить кровопролитие, отметив, что недопустимо ставить под угрозу мирное население.
«Слышим о планах подготовки наземной операции в Газе, но мы же с вами понимаем, как это совсем уже если сказать так, полупрофессионально, использование тяжелой техника в жилых районах — это сложное дело, чреватое серьезными последствиями для всех сторон, а без техники это в тех же самый жилых застройках проводить эти операции еще сложнее», — сказал президент.
Израиль 7 октября подвергся ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства. В ответ Израиль заявил о начале операции «Железные мечи» и объявил о переходе к наступлению на сектор Газа.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выступил за создание независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме.
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