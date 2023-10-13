Госсекретарь США провел переговоры с палестинским лидером
Предметом переговоров стала палестинская группировка ХАМАС и стабилизация ситуации в регионе.
Фото, видео: Reuters / POOL; 5-tv.ru
Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Во время визита в Иорданию они обсудили совместные шаги по стабилизации ситуации между Израилем и ХАМАС.
Радикальная группировка набрала военную мощь и стала серьезной угрозой на Ближнем Востоке.
В четверг Блинкен прибыл в Израиль и провел переговоры с премьером страны Биньямином Нитаньяху.
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