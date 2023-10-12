Сначала Израиль, затем Палестина: в чем цель поездки Блинкена на Ближний Восток
Блинкен прилетел в Израиль
Фото, видео: Reuters / POOL; 5-tv.ru
Госсекретарь США проводит встречи с руководством конфликтующих стран.
В условиях постоянных обстрелов со стороны сектора Газа власти Израиля приняли госсекретаря США Энтони Блинкена, он уже успел провести переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.
Американец пообещал военную помощь, первые партии боеприпасов для систем ПВО уже в пути.
Завтра Блинкен будет в Иордании, где проведет переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Американский дипломат потребует от него надавить на ХАМАС и заставить боевиков прекратить огонь. Палестинская администрация во главе с Аббасом получает от США ежегодную помощь более двухсот миллионов долларов.
В свою очередь, Нетаньяху проинформировал Блинкена о подготовке второго этапа операции «Железные мечи», он подразумевает вторжение в сектор Газа. ЦАХАЛ сообщил о ликвидации нескольких боевиков из руководства ХАМАС и ударах по элитным формированиям группировки.
Израиль вынужден готовиться к отражению атак и со стороны Ливана, на границу с ним перебросили резервные силы, но основная часть армии сосредоточена на границе с сектором Газа, откуда снова летят ракеты.
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