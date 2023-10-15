Фокус внимания Запада сместился? Как война на Ближнем Востоке повлияет на Украину

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ВС РФ начали наступление практически по всей линии фронта

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Киевский режим уже обеспокоен снижением заинтересованности мирового сообщества к себе.

На фоне происходящего на Ближнем Востоке на второй план отошел украинский вопрос в западной повестке. Тема исчезла с передовиц прессы, а очередная встреча военных спонсоров в формате Ramstein, 16-я по счету, стала самой разочаровывающей для Киева. Америка пообещала дать оружия лишь на 200 миллионов долларов. Хотя раньше и миллиард другой подкидывала. Остальные дали и того меньше. Еще теплую форму обещали послать. Ну и так, по мелочи. Но это не то, что просит Киев. Ситуация выглядела унизительно — на Ramstein приехал лично Зеленский, чего не было никогда. Это встреча уровня министров обороны.
Президент Украины попытался привлечь к себе внимание громкими заявлениями, угодить спонсорам, угадать их тайные мысли, и он обвинил Россию в причастности к атаке ХАМАС на Израиль.

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Но его бред не поддержал никто из собравшихся. И вообще разговор строился в стиле: «Уйди, мальчик, не мешай, не до тебя сейчас». Да, конечно, были произнесены традиционные мантры, что США помогали и будут помогать Украине. Но, согласитесь, две большие разницы — когда шлют патроны и теплые фуфайки Киеву, и когда отправляют две авианосные группы на помощь Израилю. В последние несколько дней российские войска перешли к активным боевым действиям практически по всей линии фронта. Таким образом, так называемое украинское контрнаступление можно уже считать законченным. Громкое заявление о ситуации на фронтах сделал российский постпред в ООН Василий Небензя.

Такие данные он привел в качестве иллюстрации, что западные поставки не помогли киевскому режиму, а лишь продлили на некоторое время кровопролитие, но заявление вышло знаковым. Российское министерство обороны не пользуется такими яркими формулировками, но если обратить внимание на общую карту зоны СВО, которую ежедневно обновляют в военном ведомстве, то можно увидеть, что действительно практически вся линия соприкосновения испещрена знаками активных боевых действий.

Особенно много событий отмечено на участках к северу от Донецка, где располагается мощный укрепрайон ВСУ в Авдеевке, и на купянском направлении. В военных сводках отмечается, что в первом случае «улучшено положение по переднему краю», а во втором «заняты более выгодные рубежи и позиции». Что это значит на деле — увидела наш корреспондент Марина Кравцова. Она работала на купянском направлении. Все подробности — в ее репортаже.

Тема:
Спецоперация
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