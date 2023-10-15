Зверская расправа: Израиль сообщил о ликвидации командующего ХАМАС

Израиль сообщил о ликвидации командующего ХАМАС Билала аль-Кедру
Фото: Reuters / AMMAR AWAD
Израиль проводит массированное контрнаступление.
В представительстве Израиля сообщили о ликвидации командующего ХАМАС Билала аль-Кедру и нескольких его соратников. Помимо него жертвами контрнаступления ЦАХАЛ стали боевики палестинского движения «Исламский джихад»*.
Вечером в пятницу истребители военно-воздушных сил Израиля предприняли новую массированную атаку с воздуха объектов движения ХАМАС в секторе Газа. По итогам авиаударов были убиты десятки участников элитного подразделения движения ХАМАС «Нухба» и сам аль-Кедру. Считается, что именно это направление играло одну из ключевых ролей в атаке ХАМАС в момент, когда боевики прорвались на территорию Израиля.
«Согласно разведданным Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности, истребители ЦАХАЛ ликвидировали в секторе Газа Билала Аль-Кедру, командира одной из рот спецподразделения ХАМАС „Нухба“, который возглавлял террористическую атаку на приграничный кибуц Нирим», — гласит официальное сообщение пресс-службы Армии обороны Израиля.
Обстоятельства гибели аль-Кедру пока не сообщаются. Также неизвестно и точное количество погибших после пуска ракеты.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе армии Израиля заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Кроме того, десятки бойцов ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля.
Военное крыло палестинского движения ХАМАС в субботу объявило о проведении операции «Потоп Аль-Аксы» против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале операции «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что страна находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов.
Ранее 5-tv.ru писал, почему конфликт Израиля и Палестины получил новый поворот.
* — организация запрещена в РФ
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