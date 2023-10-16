Массовые шествия проходят в поддержку Палестины в Европе и Азии

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В Нидерландах в воскресенье оказался перекрыт центр города, а ряде государств усилили охрану синагог и еврейских школ.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ana Fernandez; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

По последним данным палестинского минздрава, от израильских обстрелов погибли уже более 2700 жителей Сектора Газа, ранены более десяти тысяч.

И эти цифры уже вызвали гнев приверженцев ислама не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами, в том числе в Южной Азии! Во всех крупных городах Пакистана состоялись массовые шествия в поддержку Палестины. Десятки тысяч демонстрантов несли плакаты и палестинские флаги. Они выкрикивали угрозы и топтали портреты израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Массовые шествия протеста продолжаются и в Европе. В столице Нидерландов тысячи демонстрантов перекрыли в воскресенье весь центр города. Были не только представители палестинской общины, но и жители Амстердама и пригородов. Участники маршей собрались по призыву неправительственных антивоенных организаций и потребовали от Израиля немедленно прекратить обстрелы палестинских территорий.

Аналогичные шествия ранее состоялись во Франции, Германии и Великобритании, где в эти выходные усилили меры безопасности в синагогах и еврейских школах, опасаясь всплесков насилия на религиозной почве.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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