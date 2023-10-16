Канцелярия Нетаньяху опровергла сообщения о прекращении огня в секторе Газа
Откроют ли в анклаве гуманитарный коридор?
Фото: Reuters / STRINGER
В секторе Газа не действует в настоящий момент режим прекращения огня. Соответствующее заявление сделала канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на странице в социальной сети X.
«В настоящее время в секторе Газа не действует режим прекращения огня и гуманитарного перемирия в обмен на предоставление иностранным гражданам эвакуироваться», — говорится в посте.
Беспрецедентная по масштабам ракетная атака обрушилась на Израиль со стороны сектора Газа 7 октября. Одновременно с ней боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны.
В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране. Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.
Израиль сообщил об эвакуации жителей районов, граничащих с Ливаном
Ранее 5-tv.ru писал, что в секторе Газа введен пятичасовой режим прекращения огня, чтобы открылся гуманитарный коридор.
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