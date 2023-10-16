Защита и ликвидация: Израиль утвердил основные цели операции в секторе Газа
KAN: военный кабинет Израиля утвердил четыре цели операции в секторе Газа
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Hashem Zimmo
ЦАХАЛ планирует приложить все усилия, чтобы освободить заложников, но это не все.
Созданный в рамках чрезвычайного правительства кабинет по ведению военных действий Израиля утвердил основные цели операции на территории сектора Газа. Радиостанция KAN сообщает, что в документ вошли четыре пункта.
Таким образом, в планы Тель-Авива входит полное уничтожение военных и политических сил палестинского движения ХАМАС и устранение угроз, которые могут исходить от сектора Газа. Израильская сторона также намерена приложить все возможные усилия для возвращения пленных и защиты израильтян в пределах государственной границы.
Чрезвычайное правительство было создано после официального объявления о том, что Израиль находится в состоянии войны. Его председателем стал премьер-министр страны Биньямина Нетаньяху.
Сектор Газа обрушил на Израиль беспрецедентную по масштабу ракетную атаку 7 октября. Боевики палестинского движения ХАМАС проникли на приграничные территории страны. Сторона объявила о начале проведения операции на территории Израиля.
В армии Израиля сообщили о начале ответной операции «Железные мечи» в секторе Газа. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о широкой мобилизации резервистов в стране.
Израильские военные ведут зачистку населенных пунктов от проникшего противника, а также наносят удары по объектам группировки в секторе Газа.
Ранее 5-tv.ru писал, что Иран пригрозил Израилю открытием новых фронтов в случае начала наземной операции в Газе.
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