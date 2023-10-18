ВСУ атаковали районную больницу и сельскую амбулаторию в Херсонской области
В результате террористического акта ЦРБ оказалась лишена транспорта.
Фото: Telegram / Андрей Алексеенко Председатель правительства Херсонской области / aakherson
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 18 октября нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в городе Алешки. Об этом в Telegram-канале сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
«Нацисты из ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка того же Алешкинского района», — написал он.
Прилет пришелся на парковку больницы, в результате чего были уничтожены восемь машин скорой помощи. По словам Алексеенко, медтранспорта для помощи людям в ЦРБ больше нет. Итогом прилета в здание сельской амбулатории стало его уничтожение.
Жертв нападения украинских боевиков, к счастью, нет.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
ВСУ сменили тактику на запорожском направлении из-за провала контрнаступления
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ используют старые ракеты ATACMS без GPS из-за российских систем РЭБ.
ВСУ атаковали районную больницу и сельскую амбулаторию в Херсонской области
Фото: Telegram / Андрей Алексеенко Председатель правительства Херсонской области / aakherson
Фото: Telegram / Андрей Алексеенко Председатель правительства Херсонской области / aakherson
Фото: Telegram / Андрей Алексеенко Председатель правительства Херсонской области / aakherson
Фото: Telegram / Андрей Алексеенко Председатель правительства Херсонской области / aakherson
Фото: Telegram / Андрей Алексеенко Председатель правительства Херсонской области / aakherson
- 18 окт
- «Ему решать»: Зеленскому предрекли два пути после поражения в конфликте
- 17 окт
- «Паспорта уже не Украины. Там негры даже бегали»: российские военные о наемниках в зоне СВО
- 17 окт
- ВСУ сменили тактику на запорожском направлении из-за провала контрнаступления
- 17 окт
- «Будь честен»: Байдена призвали раскрыть правду о провалившемся наступлении ВСУ
- 17 окт
- Крупную группировку боевиков ВСУ ликвидировали под Артемовском
- 17 окт
- «Осталось мало времени»: почему боевики ВСУ боятся использовать западную технику
- 16 окт
- «Никаких результатов»: в Германии заявили о бесполезности западной техники на Украине
- 16 окт
- «Без выхода»: в США рассказали, что Россия приготовила для Украины
- 16 окт
- Шойгу: ВСУ наступают на разных направлениях, но сталкиваются с обороной РФ
- 16 окт
- «Уходи!» — в США посоветовали Зеленскому покинуть Украину
Читайте также
87%
0.06 102.75
0.23
Нашли ошибку?