Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 18 октября нанесли ракетный удар по центральной районной больнице в городе Алешки. Об этом в Telegram-канале сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

«Нацисты из ВСУ нанесли одновременные прицельные удары по центральной районной больнице Алешек и сельской амбулатории в поселке Новая Маячка того же Алешкинского района», — написал он.

Прилет пришелся на парковку больницы, в результате чего были уничтожены восемь машин скорой помощи. По словам Алексеенко, медтранспорта для помощи людям в ЦРБ больше нет. Итогом прилета в здание сельской амбулатории стало его уничтожение.

Жертв нападения украинских боевиков, к счастью, нет.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

ВСУ сменили тактику на запорожском направлении из-за провала контрнаступления

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ используют старые ракеты ATACMS без GPS из-за российских систем РЭБ.