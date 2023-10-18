«Интересно»: в Германии заметили, что ВСУ используют старые ракеты ATACMS

Что не так с оружием, которое, как оказалось, тайно поставили киевскому режиму американцы?

Соединенные Штаты поставили на Украину дальнобойные ракеты ATACMS старого образца из-за успешного применения Вооруженными силами России своего вооружения в зоне СВО. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.

«Интересно: США предоставили Украине изначальную старую версию (ATACMS. — Прим. ред.) с классическим инерциальным наведением», — написал он.

Такое решение связано с тем, что российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно глушат большинство вооружений с GPS-наведением, подчеркнул Репке.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон в том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

«Грубейшая ошибка»: посол Антонов предупредил США о последствиях передачи ATACMS

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США тайно поставили на Украину небольшую партию ATACMS. Позднее Белый дом подтвердил передачу ракет с дальностью 165 километров.