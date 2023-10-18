Россия подготовит обращение в ООН по поводу атаки на больницу в Газе

Уже 19 октября в нижней палате парламента рассмотрят это заявление.

Нижняя палата российского парламента подготовит обращение в Организацию Объединенных Наций (ООН) по поводу атаки на больницу в секторе Газа. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Госдумы от партии «Справедливая Россиия — За правду» Дмитрий Гусев.

«Госдума решила подготовить заявление-обращение в ООН по поводу сегодняшних событий в Израиле. Завтра будем рассматривать и принимать», — написал он.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Накануне, 17 октября, Минздрав Газы сообщил о гибели свыше 500 человек при ударе Израиля по местной больнице. Позже в Сети было опубликовано видео удара, и появилась информация о гибели более чем 800 человек, большинство из которых — женщины и дети. При этом в ЦАХАЛ предъявили доказательства непричастности к атаке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар по больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания.