В Конгрессе США заявили, что удар по больнице в секторе Газа нанесли боевики

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Споры вокруг жуткого инцидента продолжаются вторые сутки. Кто виноват в гибели людей?

В Конгрессе США заявили, что удар по больнице в секторе Газа нанесли боевики

Фото: Reuters / AHMED ZAKOT

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Израильские военные не причастны к ракетному удару по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. К такому выводу пришли в комитете Сената США в рамках изучения разведывательных данных о произошедшем. Соответствующее сообщение на своем сайте опубликовал вице-председатель комитета Марко Рубио.

«Мы уверены, что взрыв произошел из-за неудачного запуска ракеты боевиками-террористами», — указал он, отметив, что израильский авиаудар не является причиной случившегося.

Президент США Джо Байден в рамках рабочей поездки в Тель-Авив выступил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В рамках своей речи он прокомментировал трагедию в Газе и заявил, что, вероятно, удар по госпиталю был нанесен «другой командой».

Ракетный удар по больнице «Аль-Ахли» был нанесен двумя днями ранее, 17 октября. По данным Минздрава Газы, в результате случившегося погиб 471 человек, еще свыше 300 человек получили ранения. Большинство пострадавших — женщины и дети.

И палестинская, и израильская стороны вину отрицают, перекладывая ответственность друг на друга. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) представили доказательства того, что в больницу попала неудачно запущенная палестинским «Исламским джихадом» ракета, а в МИД Палестины считают, что последствия повлек израильский авиаудар.

Ранее 5-tv.ru писал, как президент РФ Владимир Путин отреагировал на удар по больнице в секторе Газа.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
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