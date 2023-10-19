Число погибших в Израиле россиян достигло 19 человек

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 39 0

В списках пропавших без вести — семь граждан.

Число погибших в Израиле россиян достигло 19 человек

Фото: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Число россиян, погибших в Израиле после обострения конфликта этой страны с Палестиной, увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает посольство России.

Пропавшими без вести числятся еще семь граждан нашей страны. Кроме того, по предварительным данным, в плен моги попасть двое россиян.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проведет самую жестокую за всю свою историю операцию «Железные мечи» в секторе Газа.

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