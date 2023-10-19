Выбран идеальный момент: кто срежиссировал войну на Ближнем Востоке

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 3 840 0

Полковник в отставке Литовкин: войну на Ближнем Востоке организовали США

Фото, видео: Reuters / RONEN ZVULUN; Личный архив Виктора Литовкина; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Боевые действия между Израилем и сектором Газа продолжаются почти две недели. Анклав практически стерт с лица земли.

Израиль объявил, что завершил приготовления к наземной военной операции на территории сектора Газа, которая начнется в ближайшее время. Тель-Авив называет свои действия справедливым ответом на атаку палестинского движения ХАМАС, совершенную 7 октября. Полковник в отставке Виктор Литовкин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал, когда может закончиться конфликт на Ближнем Востоке и кто на самом деле управляет ситуацией.

Западное влияние

По мнению эксперта, текущий кризис на Ближнем Востоке, свидетелями которой является весь мир, фактически создали США.

«Давайте вспомним, что у Байдена не очень хороши дела на Украине, у Байдена дела в Конгрессе. Обстрел Израиля со стороны палестинского ХАМАСА, который запустил тысячи ракет — он, наверное, не случайно произошел именно в этот момент, когда такие сложности у Байдена», — указывает Виктор Литовкин.

По мнению полковника в отставке, не могло быть такого, чтобы ни разведка Израиля, ни вооруженные силы этой страны не заметили приготовлений сектора Газа к подобной атаке, которые, очевидно, длились не один год. То же самое можно сказать и о разведке США, якобы пропустившей и закупку вооружений, и подготовку боевиков к нападению на Израиль.

В чем выгода?

Виктор Литовкин отмечает, что обострение конфликт между Израилем и Палестиной в итоге приведет к тому, что военные силы США получат возможность постоянного присутствия на Ближнем Востоке. Кстати, стоит отметить, что американцы уже отправили военную помощь в Израиль. По мнению полковника в отставке, цель у Штатов одна: и дальше создавать в регионе хаос, который позволит им преследовать собственные интересы.

Что будет с Палестиной

Эксперт считает, что результатом текущего обострения арабо-израильского конфликта Палестина, как и раньше, не получит никаких преференций, только новые трагедии.

«Кроме слез, горя, убийства мирных жителей и потери большей и большей территории. Ведь на протяжении 75 лет, когда длится это противостояние, Палестина неоднократно нападала на Израиль, и в результате этих нападений она только теряла свою собственную территорию», — напоминает специалист.

Когда закончится кризис

При этом Виктор Литовкин отмечает, что США не хотят, чтобы конфликт на Ближнем Востоке закончился, хотя как раз они-то могли бы положить конец этим событиям. В качестве примера специалист привел события в Сербии, бывшей Югославии.

«Ведь провели сначала в Югославии операцию по принуждению к миру, и вот большого конфликта на территории Югославии бывшей уже нет. Что мешает провести подобную операцию на территории Израиля и Палестины? Только нежелание соединенных штатов. Они даже отказались поддержать резолюцию Совета безопасности, который призывал вчера к прекращению огня», — подчеркивает полковник в отставке.

По мнению эксперта, США, как и прежде, добиваются целей своими привычными методами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, втянут ли Израиль и Палестина другие страны в войну.

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