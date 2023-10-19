«До дальнейшего уведомления»: УЕФА и FIBA не будут проводить матчи в Израиле

Организации перенесли некоторые игры на другие месяцы.

Матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций не будут проводиться в Израиле до дальнейшего уведомления. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Уточняется, что решение принято после оценки ситуации с безопасностью в стране. При этом УЕФА предложил Футбольной ассоциации Израиля и клубам «Маккаби» (Хайфа) и «Маккаби» (Тель-Авив) провести игры за пределами страны.

Кроме того, матч группового этапа Лиги «Вильярреал» (Испания) — «Маккаби» (Хайфа) и матч Лиги конференций «Маккаби» (Тель-Авив) — «Заря» (Луганск, Украина) перенесены на 6 декабря и 25 ноября соответственно.

Также Европейское отделение Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) приостановило проведение матчей с участием израильских команд до дальнейшего уведомления. Решено перенести игры с участием команд в женском Еврокубке и Кубке Европы FIBA на предстоящую неделю.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших в Израиле россиян возросло до 19 человек.