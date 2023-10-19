«До дальнейшего уведомления»: УЕФА и FIBA не будут проводить матчи в Израиле

УЕФА отменил все матчи в Израиле до дальнейшего уведомления
Фото: www.globallookpress.com / Jürgen Schwarz
Организации перенесли некоторые игры на другие месяцы.
Матчи под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций не будут проводиться в Израиле до дальнейшего уведомления. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
Уточняется, что решение принято после оценки ситуации с безопасностью в стране. При этом УЕФА предложил Футбольной ассоциации Израиля и клубам «Маккаби» (Хайфа) и «Маккаби» (Тель-Авив) провести игры за пределами страны.
Кроме того, матч группового этапа Лиги «Вильярреал» (Испания) — «Маккаби» (Хайфа) и матч Лиги конференций «Маккаби» (Тель-Авив) — «Заря» (Луганск, Украина) перенесены на 6 декабря и 25 ноября соответственно.
Также Европейское отделение Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) приостановило проведение матчей с участием израильских команд до дальнейшего уведомления. Решено перенести игры с участием команд в женском Еврокубке и Кубке Европы FIBA на предстоящую неделю.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших в Израиле россиян возросло до 19 человек.
- 19 окт
- Выбран идеальный момент: кто срежиссировал войну на Ближнем Востоке
- 19 окт
- «Хаос в палате»: назван главный страх Владимира Зеленского
- 19 окт
- «Это геноцид»: пропалестинские митинги бушуют в Европе и США
- 19 окт
- Число погибших в Израиле россиян достигло 19 человек
- 19 окт
- Госдума обратилась к ООН из-за конфликта на Ближнем Востоке
- 19 окт
- «Безжалостное наступление»: ЦАХАЛ проведет самую жестокую операцию в Газе
- 19 окт
- В Конгрессе США заявили, что удар по больнице в секторе Газа нанесли боевики
- 19 окт
- Газу превратят во вторую Хиросиму, но без применения ядерного оружия
- 19 окт
- «Я ухожу»: в США начались увольнения из-за военной поддержки Израиля
- 19 окт
- «Много времени»: в Израиле заявили о продолжительной войне с ХАМАС
93%
0.02 102.91
0.16
Нашли ошибку?