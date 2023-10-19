«Скоро»: министр обороны Израиля призвал военных готовиться ко входу в Газу

Times of Israel: Минобороны Израиля анонсировало приказ о входе в сектор Газа
Фото: Reuters / AMIR COHEN
Сейчас ЦАХАЛ видит территории противника издалека. Неужели израильская сторона намерена проникнуть внутрь?
Министр обороны Израиля Йоав Галант анонсировал приказ о входе в сектор Газа. Соответствующее распоряжение уже в скором времени могут дать Армии обороны страны (ЦАХАЛ), следует из речи главы ведомства.
«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри, <…> приказ поступит», — приводит его слова Times of Israel.
Агентство Reuters сегодня сообщило, что ЦАХАЛ подготавливает «свирепую» операцию в Газе, коей ранее никто не видел. Ряд других СМИ проинформировал о намерениях Тель-Авива уничтожить инфраструктуру на территориях противника, даже если это повлечет больше число смертей среди мирных жителей. Выжившее население сектора израильская сторона намерена оттеснить к египетской границе, а боевиков ХАМАС — преследовать до победного.
Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ранее 5-tv.ru писал, что Иран пригрозил Израилю открытием новых фронтов в случае начала наземной операции в секторе Газа.
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