«Скоро»: министр обороны Израиля призвал военных готовиться ко входу в Газу

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 9 0

Times of Israel: Минобороны Израиля анонсировало приказ о входе в сектор Газа

«Скоро»: министр обороны Израиля призвал военных готовиться ко входу в Газу

Фото: Reuters / AMIR COHEN

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Сейчас ЦАХАЛ видит территории противника издалека. Неужели израильская сторона намерена проникнуть внутрь?

Министр обороны Израиля Йоав Галант анонсировал приказ о входе в сектор Газа. Соответствующее распоряжение уже в скором времени могут дать Армии обороны страны (ЦАХАЛ), следует из речи главы ведомства. 

«Сейчас вы видите Газу издалека, скоро вы увидите ее изнутри, <…> приказ поступит», — приводит его слова Times of Israel.

Агентство Reuters сегодня сообщило, что ЦАХАЛ подготавливает «свирепую» операцию в Газе, коей ранее никто не видел. Ряд других СМИ проинформировал о намерениях Тель-Авива уничтожить инфраструктуру на территориях противника, даже если это повлечет больше число смертей среди мирных жителей. Выжившее население сектора израильская сторона намерена оттеснить к египетской границе, а боевиков ХАМАС — преследовать до победного.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ранее 5-tv.ru писал, что Иран пригрозил Израилю открытием новых фронтов в случае начала наземной операции в секторе Газа.

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