Израиль атаковал православный храм святого Порфирия в Газе: есть погибшие

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 25 0

Al-Jazeera сообщил о двух погибших в результате атаки по православному храму

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Греческая церковь разрушена, под завалами находятся люди.

Два человека погибли в результате израильской бомбардировки православного храма святого Порфирия в Газе. Греческая церковь разрушена почти полностью, под ее завалами могут находиться десятки людей. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

«Перемещенные палестинцы, собравшиеся в церкви Святого Порфирия, греческой православной церкви в центре города Газа, подверглись нападению израильской авиации, что привело к гибели по меньшей мере двух человек и ранениям многих других», — заявляет сайт канала.

5-tv.ru удалось пообщаться с одним из пострадавших при обстреле древнейшего храма в секторе Газа.

«Куда я должен пойти? Тут больше нет места для нас! Больше совсем не осталось места! Я христианин в Газе! Они бомбят и христиан и мусульман в Газе!», — эмоционально рассказал он.

Мужчина отметил, что его дом попал под бомбардировку, теперь он полностью разрушен. Он больше не знает, куда идти.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что военным Израиля дали зеленый свет на вход в сектор Газа.

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