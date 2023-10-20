Израиль атаковал православный храм святого Порфирия в Газе: есть погибшие
Al-Jazeera сообщил о двух погибших в результате атаки по православному храму
Фото, видео: 5-tv.ru
Греческая церковь разрушена, под завалами находятся люди.
Два человека погибли в результате израильской бомбардировки православного храма святого Порфирия в Газе. Греческая церковь разрушена почти полностью, под ее завалами могут находиться десятки людей. Об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.
«Перемещенные палестинцы, собравшиеся в церкви Святого Порфирия, греческой православной церкви в центре города Газа, подверглись нападению израильской авиации, что привело к гибели по меньшей мере двух человек и ранениям многих других», — заявляет сайт канала.
5-tv.ru удалось пообщаться с одним из пострадавших при обстреле древнейшего храма в секторе Газа.
«Куда я должен пойти? Тут больше нет места для нас! Больше совсем не осталось места! Я христианин в Газе! Они бомбят и христиан и мусульман в Газе!», — эмоционально рассказал он.
Мужчина отметил, что его дом попал под бомбардировку, теперь он полностью разрушен. Он больше не знает, куда идти.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что военным Израиля дали зеленый свет на вход в сектор Газа.
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