В Санкт-Петербурге выпал снег
В город вот-вот придет антициклон. Однако жители города не торопятся утепляться.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru
В Петербурге зима напомнила о себе. Улицы города накрыл мокрый снег.
Видно, как крупные хлопья кружатся в воздухе, и сразу же начинают таять, коснувшись асфальта. Судя по кадрам, жители не торопятся утепляться. Некоторые пытались скрыться от снега под зонтиками.
Ну а к выходным все же придется позаботиться о теплой одежде — в город придет антициклон. Благодаря ему осадки прекратятся, но вот по ночам будет уже устойчивый минус. Максимальная дневная температура воздуха не превысит +4 градусов.
- 16 окт
- Аномальное тепло придет в 26 регионов России
- 14 окт
- Жителям Центральной России пообещали теплую погоду на выходных
- 13 окт
- Жителей Земли ждет мощная магнитная буря
- 13 окт
- Угроза наводнения: в Петербурге временно закрыли дамбу
- 12 окт
- Встали надолго: машины массово вязнут в грязи на трассе «Колыма»
- 10 окт
- «Дыхание зимы»: какая погода ждет жителей Москвы и Петербурга
- 9 окт
- В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за снега
- 8 окт
- В Москве выпал первый снег
- 8 окт
- Не надо печалиться: 6 лучших способов поднять себе настроение в плохую погоду
- 8 окт
- В Сочи объявили штормовое предупреждение
Читайте также
93%
-0.06 102.63
-0.28
Нашли ошибку?