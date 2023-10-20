Трудное решение: Зеленскому назвали четыре условия прекращения конфликта

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Евгения Романова
Евгения Романова 90 0

FP: Украине придется отказаться от территорий ради прекращения конфликта

Трудное решение: Зеленскому назвали четыре условия прекращения конфликта

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Что президенту Незалежной важнее — земли или урегулирование ситуации в стране?

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется принять трудное решение и пойти на уступки ради урегулирования конфликта и достижения мира. Об этом пишет издание Front Populaire.

«Его разрешение не может включать простое прекращение огня и заморозку конфликта. Это, безусловно, потребует комплексных переговоров по восстановлению стабильности и безопасности в Европе», — говорится в публикации.

Причем чем раньше Запад поймет это, тем лучше. Указывается, что Зеленскому придется согласиться на четыре условия ради мира, когда его режим перестанут поддерживать США и их союзники.

В частности, Киеву нужно признать потерю территорию, отказаться от желания получить членство в НАТО и Евросоюзе, а также закрепить в Конституции использование русского языка наравне с украинским. Еще одна уступка заключается в том, чтобы Незалежная прошла через ограниченную форму демилитаризации, компенсированной договором о взаимной обороне между ней и Германией, Францией, Польшей.

«Понятно, что эти положения трудно принять нынешней националистической фракции власти на Украине. Но какое другое решение возможно? Бесконечное продолжение конфликта со всевозрастающим числом погибших?» — подчеркнули в статье.

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В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Украине не помогут победить Россию даже колоссальные траты Запада.

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