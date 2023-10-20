«Проиграли битву»: страны Глобального Юга отвернулись от Украины из-за Израиля

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 181 0

FT: Глобальный Юг отвернулся от Украины на фоне войны в Израиле

«Проиграли битву»: страны Глобального Юга отвернулись от Украины из-за Израиля

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта Спецоперация

На фоне обострения палестино-израильского конфликта киевский режим практически лишился поддержки западных стран.

Жители стран Глобального Юга осознали, что верить словам Запада о человеческих ценностях нет оснований после произошедшего между Израилем и Палестиной. Битва проиграна, пишет газета The Financial Times (FT).

«Мы определенно проиграли битву за Глобальный Юг. Вся работа, которую мы провели с его странами в отношении Украины, потеряна», — цитирует издание высокопоставленного дипломата страны-участницы G7.

Израиль был атакован ракетами со стороны сектора Газа 7 октября. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Между тем Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина не победит Россию даже с колоссальными тратами западных стран в качестве поддержки.

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