«Пора признать»: Зеленскому открыли глаза на реальную обстановку на поле боя

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Евгения Романова
Евгения Романова 465 0

RS: Украине не помогут победить Россию даже колоссальные траты Запада

«Пора признать»: Зеленскому открыли глаза на реальную обстановку на поле боя

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

В США задумались о том, стоит ли увеличивать спонсирование киевского режима, если он терпит неудачи.

Украина не победит Россию даже с колоссальными тратами западных стран в качестве поддержки. Об этом сообщил подполковник ВС США в отставке Дэниель Дэвис в статье для Responsible Statecraft.

«Вероятного пути к военной победе Украины нет, независимо от того, сколько денег выделит конгресс, сколько танков мы предоставим или сколько артиллерийских снарядов мы произведем. Пришла пора признать эту очевидную истину», — говорится в статье.

Украинское контрнаступление стало очень затратным для Запада, но надежды Штатов и их союзников не оправдались. ВСУ лишь в ходе операции понесли умопомрачительные потери в живой силе и технике.

Кроме того, политический хаос в Вашингтоне и конфликт на Ближнем Востоке могут отвлекать от ситуации на Украине и необходимой ей поддержки. Да и вообще, задается вопросом Дэвис, стоит ли увеличивать размер спонсирования, если на поле боя ВСУ показывают большие неудачи?

При этом у Белого дома нет конкретного плана по прекращению боевых действий на Украине.

Россия продолжает специальную военную операцию, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон в том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе. Однако штаты не прекращают подталкивать Североатлантический альянс к прямому столкновению с Россией.

Ранее 5-tv.ru писал, что число иностранных наемников в рядах ВСУ заметно уменьшается.

Тема:
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