Генерал ВСУ заявил об успехах российских войск на купянском направлении

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

Генерал ВСУ Кривонос: ВС России продолжают наступать на купянском направлении

Генерал ВСУ заявил об успехах российских войск на купянском направлении

Фото: www.globallookpress.com / Stringer

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Армия России обладает большой силой и достаточными ресурсами для продолжения спецоперации.

Российская армия продолжает наступать на купянском направлении. Об этом заявил отставной генерал-майор украинской армии Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой».

По словам украинского военного, на основных направлениях боевых действий идут серьезные столкновения, а на купянском направлении «противник активно наступает, определенные моменты привели к успеху».

Кривонос отметил, что армия России обладает большой силой и достаточными ресурсами для продолжения спецоперации.

Успешными действиями российских военных в ходе спецоперации на днях обеспокоились на Западе. Издание Economist отметило, что подразделения российской армии начали наступление на позиции боевиков киевского режима в Авдеевке, и могут взять их в кольцо.

В статье говорится, что украинские силы в городе уже окружены с трех сторон. Также отмечается, что после неудачного контрнаступления ВСУ инициатива в боевых действиях целиком перешла к России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе перестали рассчитывать на успех контрнаступления ВСУ.

Тема:
Спецоперация
21 окт
Успехи на СВО, взрыв на Кипре, угрозы Израиля: самые важные события дня
21 окт
ВКС России сбили украинские МиГ-29, Ми-8 и бомбардировщик Су-24 в районе Одессы
21 окт
«Будет печальная картина»: Украине предсказали серьезные проблемы
21 окт
Хваленые американские ATACMS продемонстрировали свою бесполезность в зоне СВО
21 окт
ВСУ заплатили крайне высокую цену за попытку сменить тактику в зоне СВО
21 окт
«Достаточно жарко»: российская армия развивает успех на двух направлениях в ДНР
21 окт
Как готовят самолеты Су-25 к вылету: лучшее видео СВО за день
21 окт
Заградотряды из наемников расстреляли боевиков ВСУ за отказ идти на штурм
21 окт
«Ужасная новость для ВСУ»: в Польше новейшее оружие РФ назвали кошмаром для Украины
21 окт
«Их используют как пушечное мясо»: ВСУ убивают своих же солдат
+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:58
Умер легендарный британский футболист — сэр Бобби Чарльтон
19:39
Генерал ВСУ заявил об успехах российских войск на купянском направлении
19:14
Стали известны дата и место похорон олимпийской чемпионки Резцовой
19:00
Успехи на СВО, взрыв на Кипре, угрозы Израиля: самые важные события дня
18:46
Экс-президент Трамп: США под руководством Байдена движутся к Третьей мировой войне
18:30
Виктория Дудакова вышла на бой UFC 294 под песню SHAMAN «Я русский»

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
«Лимитрофы пытаются заработать сахарок»: может ли НАТО закрыть Балтийское море для РФ
«Улицы разбитых фонарей»: кто из актеров культового сериала ушел из жизни
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023