Армия России обладает большой силой и достаточными ресурсами для продолжения спецоперации.

Российская армия продолжает наступать на купянском направлении. Об этом заявил отставной генерал-майор украинской армии Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой».

По словам украинского военного, на основных направлениях боевых действий идут серьезные столкновения, а на купянском направлении «противник активно наступает, определенные моменты привели к успеху».

Кривонос отметил, что армия России обладает большой силой и достаточными ресурсами для продолжения спецоперации.

Успешными действиями российских военных в ходе спецоперации на днях обеспокоились на Западе. Издание Economist отметило, что подразделения российской армии начали наступление на позиции боевиков киевского режима в Авдеевке, и могут взять их в кольцо.

В статье говорится, что украинские силы в городе уже окружены с трех сторон. Также отмечается, что после неудачного контрнаступления ВСУ инициатива в боевых действиях целиком перешла к России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе перестали рассчитывать на успех контрнаступления ВСУ.