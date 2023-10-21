Генерал ВСУ заявил об успехах российских войск на купянском направлении
Генерал ВСУ Кривонос: ВС России продолжают наступать на купянском направлении
Фото: www.globallookpress.com / Stringer
Армия России обладает большой силой и достаточными ресурсами для продолжения спецоперации.
Российская армия продолжает наступать на купянском направлении. Об этом заявил отставной генерал-майор украинской армии Сергей Кривонос в интервью телеканалу «Прямой».
По словам украинского военного, на основных направлениях боевых действий идут серьезные столкновения, а на купянском направлении «противник активно наступает, определенные моменты привели к успеху».
Кривонос отметил, что армия России обладает большой силой и достаточными ресурсами для продолжения спецоперации.
Успешными действиями российских военных в ходе спецоперации на днях обеспокоились на Западе. Издание Economist отметило, что подразделения российской армии начали наступление на позиции боевиков киевского режима в Авдеевке, и могут взять их в кольцо.
В статье говорится, что украинские силы в городе уже окружены с трех сторон. Также отмечается, что после неудачного контрнаступления ВСУ инициатива в боевых действиях целиком перешла к России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Западе перестали рассчитывать на успех контрнаступления ВСУ.
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