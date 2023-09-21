«Было бы ошибкой»: на Западе перестали рассчитывать на контрнаступление ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 10 0

Economist назвал ошибкой ожидание прорыва ВСУ российских войск под Работино

«Было бы ошибкой»: на Западе перестали рассчитывать на контрнаступление ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация

Украина сумела освободить лишь 0,25% занятых ВС РФ территорий, однако это не изменило положения на фронте. Какие перспективы?

Несмотря на вложенные силы, ВСУ сумели продвинуться лишь на 0,25% под Работино в Запорожской области, и ожидать от них большего «было бы ошибкой». Об этом пишет англоязычное издание Economist.

Авторы обращают внимание, что ВСУ в рамках контрнаступления не смогли сдвинуть линию фронта. По их словам, последние решения и действия украинской армии за три месяца позволяют спрогнозировать, что ВСУ уже не способны на новый прорыв.

«Война в Украине неоднократно обманывала ожидания. Сейчас он делает это снова», — указано в тексте.

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале отреагировал на новую статью. Он обратил внимание, что издание чувствует неладное. Однако, заметил он, авторы все еще призывают помощь нуждающейся украинской стороне. При этом они говорят о той помощи, которой не было ранее.

«Однако проблема для коллективного Запада не в том, что Запад недостаточно или „неправильно“ помогает Киеву. Проблема в порочности поставленной цели. В любом длительном военном конфликте побеждает тот, у кого больше ресурсов и упорства», — прокомментировал он.

Пушков заключил, что и Лондону, и Брюсселю, и Вашингтону пора переосмыслить ситуацию, потому что у всех них не получится дать Киеву той помощи, которая бы сравняла силы с российскими.

Издание The New York Times сегодня также сообщило, что попытки ВСУ наступать в районе села Работино оборачиваются тяжелыми потерями для украинской стороны, и дальше их будет еще больше.

Ранее 5-tv.ru писал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в выступлении перед конгрессом США.

Тема:
Спецоперация
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