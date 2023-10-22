Гуманитарная катастрофа: что происходит в секторе Газа

Одним из самых драматичных событий недели стал ракетный удар по больнице Аль-Ахли.

Обострение ближневосточного конфликта действительно меняет приоритеты для стран западного мира. Байден запросил дополнительное финансирование у Конгресса, где Украина указана лишь одним из семи приоритетов — наряду с помощью Израилю и усилением охраны собственных границ. Возможно, это военная хитрость. Отдельной строкой ассигнования Киеву через Конгресс не протащить. Но помощь Израилю — это и козырь, который может и украинские поставки прикрыть.

Правда не факт, что он сработает — Конгресс парализован, третью неделю не могут выбрать спикера нижней палаты. Не принят бюджет США. В котором, кстати, огромная дыра почти в два триллиона долларов. Дефицит более 6% ВВП, это помимо госдолга. Денег просто не хватает на все хотелки. И что выберут конгрессмены — защиту своих границ, или других стран — большой вопрос. Некоторые уже высказались в духе «своя рубашка ближе к телу».

При этом второму участнику конфликта — Палестине — вся помощь от США лишь несколько грузовиков с гуманитаркой, которые под эгидой ООН и в сопровождении генсека организации сумели лишь к концу второй недели блокады проехать в сектор Газа.

Россия тоже отправила свою гуманитарную помощь палестинцам, но продолжает настаивать, что лишь создание второго полноценного государства по соседству с Израилем может в долгосрочной перспективе решить вопрос.

«Это создало бы условия для возможного будущего мира на длительную историческую перспективу. Потому что подменить политические вопросы фундаментального характера, связанные с определением судьбы палестинского народа, подменить это какими-то сиюминутными экономическими подачками, как Соединенные Штаты пытались это сделать, это совершенно невозможно. И сегодняшний кризис это показывает. Нужно решать фундаментальные задачи политического характера», — отметил президент РФ Владимир Путин.

В секторе Газа меж тем складывается катастрофическая гуманитарная ситуация — сотни тысяч человек стали внутренними беженцами. Одним из самых драматичных событий недели стал ракетный удар по больнице Аль-Ахли, где помимо раненых ютились их родственники и другие оставшиеся без крова палестинцы. Погибло минимум 470 человек, заявили местные власти и обвинили в атаке Израиль. Тель-Авив тут же перекинул ответственность обратно — на палестинских боевиков, мол, это их ракета упала на своих.

Казалось бы, вот тот случай, когда международное расследование могло бы расставить точки над «i». Но в Госдепе уже все решили, и не считают такое расследование уместным, так как Израиль предоставил свои доказательства. И ему Вашингтон, по крайней мере публично, безоговорочно поверил. Даже если ЦАХАЛ прав, принципиально ситуацию в секторе Газа это не меняет. Анклав в блокаде, там погибло уже более 4000 человек. Все подробности — в репортаже нашего коллеги Ибрагима Исбаита.