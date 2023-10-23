В США назвали большой ошибкой дальнейшее оказание помощи Украине

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 34 0

Профессор Аткинс: Запад совершает большую ошибку, продолжая помогать Украине

В США назвали большой ошибкой дальнейшее оказание помощи Украине

Фото: www.globallookpress.com / Tech. Sgt. J.D. Strong Ii

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Тема:
Спецоперация

Западные политики с помощью Киева пытаются удержать власть в своих руках. Получится ли?

Оказывая помощь Украине, страны Запада совершают большую ошибку. Таким мнением поделился Джозеф Аткинс — профессор университета Миссисипи — в недавнем интервью, опубликованном на YouTube.

По словам эксперта, спонсирование киевских националистов не ускоряет разрешение конфликта. Вливание новых средств приводит лишь к новым смертям.

«Им не выиграть в этом конфликте. Они уже проиграли. И поэтому сохранять их финансирование — это просто чудовищно и аморально», — отметил Аткинс.

Профессор уверен, что ключевым фактором является политическое будущее западных лидеров. В случае проигрыша Украины они рискуют лишиться власти.

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