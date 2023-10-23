Рогов сообщил о попытке отравления российских летчиков тортом в Армавире

Российских летчиков попытались отравить тортом в Армавире
Фото: www.globallookpress.com / Movementway
Злоумышленника удалось оперативно задержать.
Украинский агент Главного управления разведки (ГУР) Украины попытался отравить 77 российских летчиков во время празднования 20 годовщины их выпуска из Армавирского военного авиационного училища. Об этом сообщил Владимир Рогов — председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» — в личном Telegram-канале.
По его словам, неизвестный доставил на праздник торт и алкогольный напиток, в которых содержался яд. Десерт уже успели нарезать, однако один из офицеров усомнился в его качестве.
«Оказалось, что сразу после доставки курьер быстро уехал из Армавира и после этого купил билет на самолет. Доставщик был задержан, им оказался уроженец Мелитополя», — отметил Рогов.
Задержанный признался, что в продуктах содержался сильнодействующий яд. Сейчас правоохранительные органы разыскивают кондитеров, которые испекли отравленный десерт, указал Рогов.
В Алтайском крае за попытку отравить военных задержан мужчина
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские спецслужбы пытаются вербовать российских офицеров через мессенджеры. Киевские националисты используют самые разные методы эмоционального воздействия.
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