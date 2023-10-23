«Непрофессиональное, с цианидом»: президент Израиля заявил о наличии у ХАМАС инструкций по созданию химоружия

Ицхак Герцог даже предоставил некие диаграммы в качестве подтверждения. Но реальны ли они?

У боевиков палестинского исламистского движения ХАМАС есть инструкции по созданию химического оружия. Это доказывает тот факт, что у некоторых уже мертвых вторженцев в Израиль нашли эти документы. Соответствующее заявление сделал израильский президент Ицхак Герцог в интервью для Sky News.

«Вот насколько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на инструкции, которые объясняют, как действовать и как создать своего рода непрофессиональное химическое оружие с цианидом», — подчеркивал он.

Также, по данным Sky News, Герцог во время беседы продемонстрировал те самые инструкции, на которых располагались многочисленные диаграммы. Отмечалось, что документы по созданию химоружия нашли на телах убитых боевиков в ХАМАС после столкновений в Беэри. Там, в числе прочего, якобы были указаны ингридиеты для создания бомб.

Между тем, других подтверждений словам Ицхака Герцога все еще нет.

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