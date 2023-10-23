Тысячи жителей Рамаллы выходят на протесты в поддержку сектора Газа
Митинги в городе шумят каждый день.
Фото, видео: REUTERS / Ammar Awad; 5-tv.ru
Палестинцы, находящиеся на западном берегу, не прекращают выражать свое отношение к политике Израиля. Несмотря на обстрелы, почти каждый вечер Рамалла превращается в один бурлящий котел. С демонстрациями и столкновениями с израильскими военными. С теми, кто сейчас проживает в административном центре Палестины, встретился наш корреспондент Станислав Григорьев.
Подростки — движущая сила этой толпы. Этого школьника за полчаса до митинга видели на местном базаре. Но теперь он главный манифестант.
Мы в Рамалле — административном центре палестинской автономии. Люди отсюда очень внимательно наблюдают за событиями в Газе. И уже практически в них участвуют, с помощью протестов.
Обычный вечер здесь выглядит так — молодежь кидается камнями в израильских солдат. Но может быть и так — манифестация проходит в центре, под контролем палестинской полиции и с одобрения властей автономии.
Каждый считает своим долгом сообщить, кто виноват в этой войне. Но вопросы про ХАМАС вызывают неоднозначную реакцию.
Параллельно с этим на юге Израиля шли разборы завалов в кибуце Беэри. Здесь террористы убили разом 130 человек. Многих расстреливали в спальнях и сжигали живьем в своих домах. Выживший защитник кибуца, узнав о митингах в Рамалле, повел себя на редкость спокойно и рассказал, что он думает об этих протестах.
«Мне кажется, что это потеря — как наша, так и их. До тех пор, пока они поддерживают террористов, обе страны проиграют — израильтяне и арабы», — говорит член кибуца Рами Голд.
Митинги в Рамалле шумят каждый день. Обстановку здесь нельзя назвать критической. Город производит впечатление вполне благополучного. Но судьба Газы тревожит всех местных жителей.
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