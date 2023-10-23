Тысячи жителей Рамаллы выходят на протесты в поддержку сектора Газа

Эфирная новость 14 0

Митинги в городе шумят каждый день.

Фото, видео: REUTERS / Ammar Awad; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Палестинцы, находящиеся на западном берегу, не прекращают выражать свое отношение к политике Израиля. Несмотря на обстрелы, почти каждый вечер Рамалла превращается в один бурлящий котел. С демонстрациями и столкновениями с израильскими военными. С теми, кто сейчас проживает в административном центре Палестины, встретился наш корреспондент Станислав Григорьев.

Подростки — движущая сила этой толпы. Этого школьника за полчаса до митинга видели на местном базаре. Но теперь он главный манифестант.

Мы в Рамалле — административном центре палестинской автономии. Люди отсюда очень внимательно наблюдают за событиями в Газе. И уже практически в них участвуют, с помощью протестов.

Обычный вечер здесь выглядит так — молодежь кидается камнями в израильских солдат. Но может быть и так — манифестация проходит в центре, под контролем палестинской полиции и с одобрения властей автономии.

Каждый считает своим долгом сообщить, кто виноват в этой войне. Но вопросы про ХАМАС вызывают неоднозначную реакцию.

Параллельно с этим на юге Израиля шли разборы завалов в кибуце Беэри. Здесь террористы убили разом 130 человек. Многих расстреливали в спальнях и сжигали живьем в своих домах. Выживший защитник кибуца, узнав о митингах в Рамалле, повел себя на редкость спокойно и рассказал, что он думает об этих протестах.

«Мне кажется, что это потеря — как наша, так и их. До тех пор, пока они поддерживают террористов, обе страны проиграют — израильтяне и арабы», — говорит член кибуца Рами Голд.

Митинги в Рамалле шумят каждый день. Обстановку здесь нельзя назвать критической. Город производит впечатление вполне благополучного. Но судьба Газы тревожит всех местных жителей.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
22 окт
Нетаньяху провел переговоры с Макроном и Байденом
22 окт
Израильский танк случайно обстрелял египетский пост
22 окт
Израиль готовится к операции в Газе, ООН подает сигналы SОS: самые важные события дня
22 окт
Нетаньяху пригрозил небывалыми последствиями Ливану из-за действий «Хезболлы»
22 окт
«Люди умрут от голода»: ООН призывает помогать населению Газы
22 окт
«Вы скоро встретитесь»: как Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа
22 окт
Спецпосланник КНР Наций Чжай Цзюнь призвал ООН созвать масштабный саммит по Ближнему Востоку
22 окт
В Израиле уточнили число заложников ХАМАС в секторе Газа
22 окт
«Возле забора»: ЦАХАЛ сообщила о ликвидации члена элитного подразделения ХАМАС
22 окт
Армия Израиля эвакуирует 14 населенных пунктов на границе с Ливаном
+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:10
Затрагивает всех: какие дети становятся обидчиками и жертвами школьной травли
7:02
Интерьер мечты: сможет ли гибкий камень заменить природный материал
6:57
Гимнастки со всего мира показали мастерство на турнире Академии «Небесная грация»
6:44
Тысячи жителей Рамаллы выходят на протесты в поддержку сектора Газа
6:31
ВСУ потеряли более 200 боевиков на южнодонецком направлении
6:13
«Думала, что на шабашку зовут»: как Мазунина стала сниматься в «Реальных пацанах»

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
31 год спустя: что стало с актерами из «Элен и ребята» и как они выглядят сейчас
В разных местах: раскрыты подробности о прощании и похоронах Артура Кусимова
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023